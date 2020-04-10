В ночь на 10 апреля в областной больнице имени Мечникова в Днепре врачи боролись за жизнь тяжелой пациентки с коронавирусной инфекцией.

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Женщина была доставлена из Першотравенска Днепропетровской области на девятый день болезни с тяжелой дыхательной недостаточностью. Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

В Днепре врачи чудом спасали тяжелую пациентку с коронавирусом medportal.ru

"Диагноз коронавирусной инфекции подтвержден методом ПЦР в тот же день. Всю ночь в реанимации спасали жизнь", – написал Рыженко.

Кроме того, в реанимации Мечникова находится еще одна женщина с тяжелой вирусной пневмонией. 8 апреля пациентка родила здорового ребенка. По словам врача, происхождение ее болезни уточняется.

Как писал OBOZREVATEL ранее, жительница города Першотравенск с подозрением на коронавирус больше недели не могла добиться проверки на наличие инфекции. Тест на COVID-19 женщине провели только после громкого скандала с последователями церкви "Новое поколение".

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