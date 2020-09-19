В Днепре врачи боролись за жизнь 2-летнего ребенка, которого покусала собака. Фото

В Днепре в областной детской больнице медики спасали 2-летнего мальчика, которого искусали собаки.

Ребенка военным вертолетом доставили в Днепр в пятницу, 18 сентября, из поселка в Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова. Внимание! Фото 18+

Инцидент произошел в день, когда семья отмечала второй день рождения маленького Егора. Отец мальчика перед уходом на работу неплотно прикрыл дверь вольера, из-за чего из него смогли выбежать собаки. Мать пострадавшего, занимаясь домашними делами, не заметила, как ребенок выбежал из дома во двор.

"Что там происходило в те минуты, пока мама не видела ребенка, никто не знает. А дальше все как в страшном сне: безжизненное тельце, которое терзают две овчарки, лужи крови и страшные раны", – написала волонтер.

Когда мальчика привезли в больницу Днепра, четыре бригады хирургов в течение пяти часов боролись за жизнь малыша. Медики удаляли изжеванные животными ткани, восстанавливали разорванные сосуды, спасали мочевой пузырь и защищали кишечник. В субботу, 19 сентября, врачи выполнили вмешательства, чтобы сохранить ногу ребенка от ампутации.

Сейчас в больнице борются с повреждениями почек. По словам волонтера, лечение будет долгим, сложным и затратным. У родителей Егора нет таких средств.

Как можно помочь:

Cчет: получатель :БФ "БО "Совушка", ЕДРПОУ/ДРФО 41414462, А-Банк, МФО 307770, АО "А-Банк";

IBAN UA923077700000026004010029952 UAH (украинская гривна) или карточка фонда 5583350100373193;

Карта ПриватБанка 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкову Александру) - указать при переводе "для Егорки".

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре мужчина выбросил кота из окна девятого этажа. Несмотря на все усилия ветеринаров, спасти животное не удалось.