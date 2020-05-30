В Днепре возобновят работу еще 7 автобусных маршрутов

С 1 июня в Днепре восстановят перевозки пассажиров еще семи автобусных маршрутов.

Департамент транспорта и транспортной инфраструктуры города объявил о скором возобновлении работы маршрутов №№ 6, 21-А, 34, 56, 100, 119, 158. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Днепра.

Кроме этого, с 28 мая в городе введен дополнительный троллейбусный маршрут № 10к с сообщением "Соборная площадь – улица Космическая". Это короткая версия маршрута № 10. На линии работает один троллейбус в час пик.

В департаменте напоминают пассажирам, что проезд в общественном транспорте – при наличии средств индивидуальной защиты – масок и перчаток.

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"Пассажиры без средств индивидуальной защиты не будут допущены в салон городского пассажирского транспорта. Также продолжает действовать ограничение по количеству пассажиров в салоне – не более количества мест для сидения, указанных в технических характеристиках транспорта средства. Лицам старше 60 лет по возможности следует отказаться от пользования городским общественным транспортом. Ведь в соответствии с постановлением Кабинета министров такая возрастная категория граждан подлежит обязательной самоизоляции", – отметили в департаменте транспорта.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Днепре сектор контроля Департамента транспорта вместе с Национальной полицией проверяли выполнение карантинных мероприятий. В рамках рейда они проверяли, возят ли водители общественного транспорта стоячих пассажиров, и есть ли у них средства индивидуальной защиты.

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