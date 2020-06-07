В Днепре восстанавливают обслуживание пассажиров еще на 7 автобусных маршрутах

Игорь Кравченко Жизнь города 16:02, 7.06.2020

Со вторника, 9 июня, в Днепре восстановят перевозки пассажиров еще семи автобусных маршрутов.

Так, восстановится обслуживание пассажиров на автобусном маршруте № 136 – ж/м Левобережный - проспект Богдана Хмельницкого, а также на маршруте № 124а – ж/м Ломовской - улица Академика Стародубова. Об этом сообщили в пресс-службе Департамент транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Днепра.

В департаменте отмечают, что на этих маршрутах будут работать автобусы исключительно большой и средней вместимости.

Восстановится обслуживание пассажиров еще на 7 автобусных маршрутах
Укринформ

Позже появилась информация о том, что также 9 июня восстановят работу маршруты №№ 20, 40, 63, 87А и 111.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре возобновят работу 7 автобусных маршрутов. Тогда запускались маршруты №№ 6, 21-А, 34, 56, 100, 119, 158.

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Днепр Жизнь города

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