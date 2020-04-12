В Днепре вопреки карантину на Вербное воскресенье у храмов собирались толпы людей
В Днепре некоторые жители собирались возле храмов, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье, не смотря на карантин.
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Священники проводили богослужения на улице, собирая вокруг себя толпы людей, сообщает "Информатор".
Такую ситуацию можно было наблюдать практически во всех храмах. Исключением стали только несколько храмов в центре города.
За ситуацией следили сотрудники полиции, которые смотрели, соблюдают ли прихожане дистанцию, и имеют ли при себе средства индивидуальной защиты.
Кроме того, на улицах люди также пытаются продавать вербу, но полиция пресекала все попытки.
На данный момент информации о составленных протоколах за нарушения карантина нет.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре растет количество зараженных коронавирусом. Количество официально зафиксированных случаев заражения выросло с 15 до 16.