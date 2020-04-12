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12 апреля • обновлено в 16:19
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Игорь Кравченко

В Днепре вопреки карантину на Вербное воскресенье у храмов собирались толпы людей

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В Днепре некоторые жители собирались возле храмов, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье, не смотря на карантин.

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Священники проводили богослужения на улице, собирая вокруг себя толпы людей, сообщает "Информатор".

Такую ситуацию можно было наблюдать практически во всех храмах. Исключением стали только несколько храмов в центре города.

Вопреки карантину на Вербное воскресенье у храмов собирались люди

Вопреки карантину на Вербное воскресенье у храмов собирались люди

Информатор

За ситуацией следили сотрудники полиции, которые смотрели, соблюдают ли прихожане дистанцию, и имеют ли при себе средства индивидуальной защиты.

Вопреки карантину на Вербное воскресенье у храмов собирались люди

Вопреки карантину на Вербное воскресенье у храмов собирались люди

Информатор

Кроме того, на улицах люди также пытаются продавать вербу, но полиция пресекала все попытки.

Вопреки карантину на Вербное воскресенье у храмов собирались люди

Вопреки карантину на Вербное воскресенье у храмов собирались люди

Информатор

На данный момент информации о составленных протоколах за нарушения карантина нет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре растет количество зараженных коронавирусом. Количество официально зафиксированных случаев заражения выросло с 15 до 16.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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