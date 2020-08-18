В Днепре волонтеры строят дом для собак с инвалидностью: нужна помощь

В Днепре волонтеры приюта для животных "Друг" строят дом для собак-"колясочников".

Животным с инвалидностью, которые пострадали от рук человека, необходимо отдельное комфортное жилье. Об этом сообщили на Facebook-странице приюта.

Сейчас в приюте "Друг" живет 17 таких собак. Многие из них не могут самостоятельно ходить – у животных сломан позвоночник либо же в них стреляли. Такие питомцы почти со 100-процентной вероятностью не найдут себе новые семьи, поэтому им нужен отдельный удобный и теплый дом. Кроме того, волонтеры со всей Украины просят приют принять и других собак с инвалидностью, однако пока такой возможности нет.

"Постройка дома для инвалидов дело не дешевое. Но все возможно, если каждый немного поможет", – пишет представитель приюта.

Помочь можно необходимыми материалами или же деньгами. В чем сейчас нуждаются волонтеры:

Клей для пенобетона

Клей для плитки

Плитка для стен

Цемент

Линолеум (одним куском, только по звонку по размерам)

Бурельян и трубы

Душевая кабинка

Два пластиковых окна

Одна пластиковая дверь (спец заказ с нижним проходом для собак)

Мягкие маты в пленке

Цветы в больших горшках (напольные)

Как можно помочь волонтерам в строительстве материально:

ПриватБанк: 4149 6293 9421 8770 – Васылык Олеся

Банк Аваль: 4149 5070 2344 6246 – Васылык Олеся

ЯндексДеньги: 410011544094993

СберБанк России: 5469750012575679 – Грипась Светлана

PayPal: shelter.friend.ukraine@gmail.com

Webmoney: Z321751015494 – доллары, R371701605916 – рубли, U104100704425 – гривны, E265255209018 – евро

Р/С ДРУГ ДМГОЗТ, ЄДРПОУ/ ДРФО 38113311/ Дніпропетровське Рс, МФО 305299 – UA54 3052 9900 0002 6000 0502 8345 0 (гривны), UA14 3052 9900 0002 6008 0502 9815 7 (usd). Назначение - Благотворительная помощь

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