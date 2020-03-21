В Днепре водители задрали цены на проезд из-за карантина: их наказали

В пятницу, 20 марта, в Днепре полицейские составили протокол на водителя маршрутки, в которой за проезд брали 30 гривень.

Водитель признал вину в том, что самовольно поднял цену. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий.

"Ну что, друзья, сказано-сделано. Мародерство пресечено. Водитель вину признал, на него был составлен протокол по статье 44-3 (нарушения правил карантина – ред.). Будет отправлен в суд", - написал Михаил Тонконогий.

Полицейские составили протокол на водителя Facebook/Михаил Тонконогий

Также он сообщил, что после составления протокола остальные автобусы на этом маршруте поехали с ценой проезда 8 гривень.

"Очень надеюсь на адекватную реакцию департамента транспорта, а также Укртрансбезопасности, с которой этот случай будет отработан в отдельном порядке", - добавил Михаил Тонконогий.

Несмотря на административное наказание, которое получил водитель маршрутки, утром 21 марта, жители Днепра снова сообщают о том, что в маршрутках берут 30 гривень за проезд.

"Суббота, утро 8:05. Тупик маршрута № 76 на Левобережном-3. Михаил Тонконогий очень ждем вас", - написал в Facebook-группе "Наш Левобережный-3" Виталий Чуйков, опубликовав фото маршрутки с ценой проезда 30 гривень.

На некоторых маршрутах, несмотря на запрет, снова поднимают цену проезда Facebook/Виталий Чуйков

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре водители автобусного маршрута №62 самовольно подняли стоимость проезда в транспорте с восьми до 20 гривен на время карантина.

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