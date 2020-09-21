В Днепре водитель троллейбуса во время рейса пошел в магазин за пивом. Видео

В Днепре водитель троллейбуса во время рейса остановил транспорт и пошел в магазин за пивом.

Такой инцидент разозлил пассажиров и один из них заснял происходящее на видео, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Днепровского городского совета (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, происшествие случилось на перекрестке улицы Титова и проспекта Богдана Хмельницкого. Водитель троллейбуса №8 остановил средство передвижения с пассажирами, пошел в магазин и вышел оттуда с бутылкой пива.

На видео заметно, что водитель не отрицает свои действия и не видит в этом ничего плохого.

Как рассказали в Департаменте транспорта ДГС, подобное поведение недопустимо для работника в любой сфере. Поэтому нарушитель будет привлечен к ответственности.

Позже автор видео сообщил, что водитель-нарушитель лично позвонил ему и извинился. Также он сказал, что все осознал. Пассажир принял извинения шофера и попросил сделать водителю только выговор.

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