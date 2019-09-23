В Днепре водитель автобуса отказался везти девочку на инвалидной коляске

В Днепре водитель автобуса не пустил девочку с инвалидностью в салон транспорта.

По словам мамы Натальи Ципуры, они с дочерью всегда садятся в маршрутку через заднюю дверь, но в этот раз водитель отказался их везти.

Водитель отказался везти девочку на инвалидной коляске BB59.RU

"Этот водитель не пустил нас с Аней (дочь на инвалидной коляске) в автобус №35. Когда мы едем от цирка в Приднепровск, то просим водителя следующего автобуса сесть через заднюю дверь, чтобы не мешать общей посадке. На мою просьбу водитель сказал, что тут нет посадки и отказался нас пустить через заднюю дверь. А при общей посадке, под мостом, не открывают заднюю дверь: безбилетники пройдут – это мы проходили с другим водителем... И как быть? Человеком быть могут не все...", – написала женщина на странице в Facebook.

Она отметила, что в следующий автобус они с дочерью спокойно сели:

"В этот раз сели в следующий автобус. Но если еще раз – буду вызывать полицию... Или садиться через переднюю дверь. И мне все равно, как сядут другие...", – добавила мама девочки.

Как рассказал OBOZREVATEL Михаил Тонконогий, глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра, водитель не имел права отказывать девочке в проезде:

"Водитель также не обязан открывать двери, которые и так не предназначены для людей с инвалидностю. Тут больше моральный аспект, у нас водители перерабатывают очень часто, от этого есть некоторое моральное выгорание. Возможно, на фоне этого водитель отказал девочке в открытии двери. На предприятии будет проведена работа с водителями данного маршрута. Отмечу, что по 35 маршруту на постоянной основе курсирует низкопольный автобус, приспособленный для перевозки людей на колясках и оборудованный пандусом. Его просто надо было дождаться, и проблем бы не было", – прокомментировал Тонконогий.

Водитель отказался везти девочку на инвалидной коляске Facebook Натальи Ципуры

Водитель отказался везти девочку на инвалидной коляске Facebook Натальи Ципуры

Водитель отказался везти девочку на инвалидной коляске Facebook Натальи Ципуры

Водитель отказался везти девочку на инвалидной коляске Facebook Натальи Ципуры

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве была замечена женщина, просившая милостыню в инвалидной коляске, которая спустя время встала и побежала, прихватив ее с собой.

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