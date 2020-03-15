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15 марта • обновлено в 13:24
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Игорь Кравченко

В Днепре во время солнечной погоды выпал весенний снег. Видео

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В воскресенье, 15 марта, в Днепре после резкого похолодания выпал снег. Примечательно, что снег шел в то время, когда погода была достаточно солнечной.

Всего несколько дней назад температура воздуха достигала 19 градусов тепла, а уже сегодня можно было увидеть осадки характерные для зимнего периода, сообщает Depo.Днепр.

В Днепре выпал снег

В Днепре выпал снег

Depo.Днепр

Снег продержался совсем недолго и сразу растаял. Видео с необычным сочетанием погодных явлений жители Днепра также публикуют в социальных сетях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре столбик градусника будет колебаться от +6 до +17 градусов по Цельсию.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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