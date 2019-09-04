В Днепре внезапно подешевел проезд в троллейбусе

В Днепре проезд в одном из троллейбусов будет всего за одну гривну.

Как известно, с 14 сентября планируется запустить троллейбус на жилмассив Солнечный. Поэтому до 14 октября горожане смогут ездить в нем по низкой цене, сказано в проекте решения городского головы.

Проезд в троллейбусе

Так, на троллейбусном маршруте №14 (ул. Глинки — ж/м Солнечный) хотят установить самый низкий тариф на транспортные услуги по перевозке пассажиров и багажа.

Согласно проекту решения, с 14 сентября по 14 октября проезд в троллейбусе будет составлять одну гривну.

Теперь проект решения должен подписать городской голова Днепра Борис Филатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-заммэра Днепра поделилась страшным диагнозом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram