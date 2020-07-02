В Днепре вандалы уничтожили 3 тысячи мусорных баков

В Днепре регулярно фиксируют проявления вандализма в отношении объектов благоустройства и коммунального имущества. Чаще всего от рук вандалов страдают мусорные баки.

Как сообщил главный специалист отдела обеспечения деятельности городского головы и его заместителей Антон Андриенко, с начала года уничтожено около 300 контейнеров европейского образца. За три года хулиганы разрушили почти 3 тысячи баков.

По словам Андриенко, в большинстве случаев урны поджигают ради развлечения. При этом сгорает только мусор – материал, из которого изготавливаются контейнеры, при высоких температурах лишь плавится.

В Днепре вандалы уничтожили более 3 тысяч мусорных баков Пресс-служба Днепровского горсовета

В Днепре вандалы уничтожили более 3 тысяч мусорных баков Пресс-служба Днепровского горсовета

Ежегодно на устранение последствий вандализма департамент благоустройства и инфраструктуры тратит около пяти миллионов гривен. Растрощенные баки ремонтируют или заменяют новыми.

"Люди бросают окурки, спички. Понятно, что мгновенно загорается мусор, плавится бак. Также сбрасывают строительный мусор, тем самым повреждая контейнер. Отрывают колеса, крышки, педали. Запчасти из поврежденных баков используем для ремонтов, но в целом лишь малую часть испорченного удается отремонтировать", – отметил директор предприятия по вывозу мусора ООО "Экология-Д" Виталий Коваленко.

Помимо мусорных контейнеров страдают также ливневые решетки, лавочки, памятники, зеленые насаждения. Немало достается и остановкам общественного транспорта. Вандалов быстро находят и привлекают к ответственности благодаря системе "Безопасный город". Свидетели порчи городского имущества также могут сообщить об увиденном в полицию.

На данный момент правоохранители разыскивают вандала, который ночью 1 июля орудовал на жилом массиве Левобережный-3. Как сообщили в Facebook-группе "Левобережный 3| Днепр", мужчина с помощью инструментов снимал колеса с мусорных баков. Местные жители вызвали полицию, однако горожанину удалось скрыться.

"Одет в голубую футболку и бежевые шорты чуть ниже колена. В руках носит дипломат черного цвета, в котором находятся ключи", – рассказал очевидец.

В Днепре вандалы уничтожают мусорные баки Facebook/"Левобережный 3 | Днепр"

В Днепре вандалы уничтожают мусорные баки Facebook/"Левобережный 3 | Днепр"

Скриншот Facebook/"Левобережный 3 | Днепр"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре хулиганы устроили дебош в трамвае и жестоко избили водителя.