В Днепре вандалы изуродовали опоры на отремонтированном Центральном мосту

Алина Рашевская Жизнь города 11:50, 28.07.2020

В Днепре в ночь на 28 июля неизвестные изрисовали опоры освещения на Центральном мосту.

Надписи "украсили" 36 столбов. К утру их стерли коммунальщики, однако краска оставила заметные следы, сообщает Информатор.

Как рассказал на своей странице в Facebook заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, в ближайшее время все эти столбы перекрасят заново. Чиновник отметил, что необходимая краска стоит 18 евро за килограмм.

В Днепре вандалы изуродовали опоры на отремонтированном Центральном мосту
Фото: Информатор
В Днепре вандалы изуродовали опоры на отремонтированном Центральном мосту
Facebook/Михаил Лысенко
В Днепре вандалы изуродовали опоры на отремонтированном Центральном мосту
Facebook/Михаил Лысенко
В Днепре вандалы изуродовали опоры на отремонтированном Центральном мосту
Facebook/Михаил Лысенко

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре извращенец преследует маленьких детей.

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Днепр Жизнь города

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