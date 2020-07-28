В Днепре вандалы изуродовали опоры на отремонтированном Центральном мосту. Коллаж

В Днепре в ночь на 28 июля неизвестные изрисовали опоры освещения на Центральном мосту.

Надписи "украсили" 36 столбов. К утру их стерли коммунальщики, однако краска оставила заметные следы, сообщает Информатор.

Как рассказал на своей странице в Facebook заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, в ближайшее время все эти столбы перекрасят заново. Чиновник отметил, что необходимая краска стоит 18 евро за килограмм.

В Днепре вандалы изуродовали опоры на отремонтированном Центральном мосту Фото: Информатор

В Днепре вандалы изуродовали опоры на отремонтированном Центральном мосту Facebook/Михаил Лысенко

В Днепре вандалы изуродовали опоры на отремонтированном Центральном мосту Facebook/Михаил Лысенко

В Днепре вандалы изуродовали опоры на отремонтированном Центральном мосту Facebook/Михаил Лысенко

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