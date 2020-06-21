В Днепре в шести районах отключат электричество: адреса
В Днепре отключат электричество
В понедельник, 22 июня, жители нескольких улиц в шести районах Днепра на полдня останутся без света. В это время работники "Днепровских электросетей" будут проводить техническое обслуживание линии, заводить кабеля и устанавливать счетчики.
Ориентировочно работы в эти дни обещают закончить в период с 9:00 до 17:00. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети". Электричества не будет у жителей следующих адресов:
СОБОРНЫЙ РАЙОН:
ул. Панфилова;
ул. Матросова;
ул. Снайперская;
ул. Чайкиной, 23 — 47, 26 — 44;
ул. Ломаная, 8, 8а, 10;
Автостоянка;
ул. Ниринберга, 1а — 3б;
пл. Успенская, 14, 15 — 17;
ул. Коцюбинского, 2\4;
ул. Мандрыковская;
пл. Успенская, 11, 11а, 15;
ул. Резничная, 9;
сп. Крутогорный, 20;
ул. Литейная, 2, 1;
ул. Ломаная, 2, 10;
ул. Ниринберга, 1а, 1б, 3, 3б.
САМАРСКИЙ РАЙОН:
ул. Дачная, 89 — 91;
ул. Ноябрьская, 1а, 1б, 3, 9а — 13а;
Дома МЖБК;
ул. Эстафетная, 9а, 11а, 13а;
ул. Немировского, 6 — 128, 27 — 47, 3;
ул. Владивостокская;
ул. Литвищенко, 142 — 198;
ул. Сиреневая, 1 — 49;
ул. Профсоюзная, 1 — 75, 63 — 67;
ул. Изобретателей, 1 — 25;
ул. Гостинная, 1 — 11;
ул. Кокчетавская, 1 — 3, 2 — 40;
ул. Выставочная;
ул. Кожедуба, 48;
ул. Полисадная, 1 — 39, 2 — 76;
ул. Богатырская, 36;
ул. Нижнегородская, 1 — 59, 2 — 50, 55в;
ул. Халхингольская, 1 — 113, 2 — 62а;
ул. Соловейкова, 117;
ул. Житняя, 1 — 37, 2, 8;
ул. Домодедовская, 20 — 128, 19 — 117;
ул. Подгорная, 44 — 104, 51 — 123;
ул. Полевая, 1 — 19, 2 — 68;
ул. Кульчицкого, 1 — 119, 2 — 106, 39а, 72а, 74, 2 — 76, 1а — 39;
ул. Каширская, 22 — 38, 7 — 27;
ул. Чаплинская, 138 — 214, 203 — 387;
ул. Полевая, 21 — 79, 64 — 118.
АМУР-НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН:
ул. Солончаковая, 90 — 140, 101 — 135;
ул. Скорочтная, 1 — 47, 2 — 46;
ул. Отечественная, 20;
ул. Дмитроградская, 2 — 18;
ул. Декабристов, 3 — 11, 2 — 32;
ул. Дружная, 45 — 55, 42 — 56;
ул. Кумача, 33 — 41, 32 — 62;
ул. Лозовая, 1 — 73, 2 — 70;
ул. Мольера, 43 — 85, 58 — 156;
пер. Дмитренко, 1 — 3, 3а, 3б, 2 — 8, 36а;
ул. Дмитренко, 1а, 1б, 2, 2б, 2в, 3, 4, 6, 6а, 6б, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24;
ул. Лужникова, 1 — 53, 2 — 22;
пер. Снайперский, 1 — 3, 4 — 6;
пер. Шефский, 2 — 14, 19 — 21;
ул. Шефская, 138 — 122, 66 — 120, 59 — 119;
ул. Межевая, 4б;
ул. Алуштинская, 1г, 1в, 1а, 1б, 5а, 7;
ул. Водопроводная, 75 — 77, 46;
ул. Лазаревская, 2 — 16;
ул. Тайговая, 23 — 71, 26 — 76.
ЧЕЧЕЛОВСКИЙ РАЙОН:
ул. Глубокая, 1 — 47, 2 — 26, 71;
ул. Ново-Павелецкая, 21 — 51, 24 — 54;
ул. Павелецкая, 72 — 90, 127 — 169;
ул. Ново-Школьная, 75 — 105;
ул. Високогорная, 70 — 98, 73 — 99а;
ул. Стадионная, 38 — 64;
пер. Малый, 1 — 7, 15 — 27, 31 — 41, 54 — 70а, 72, 2 — 16, 9, 167a, 169б, 169г;
ул. Юности, 135а — 179, 94 — 150, 105 — 131, 137 — 161;
ул. Хвойная, 25 — 69, 28 — 70, 99, 100.
НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:
ул. Рубежная, 1, 1a, 1б, 2 — 34;
ул. Коммунаровская, 87 — 99, 103 — 109, 113 — 1474
ул. Комунаровская, 112, 114, 122 — 140;
пер. Малахитовый, 1 — 15, 2 — 14;
ул. Гвоздичная, 20 — 46, 29 — 57;
ул. Кармелюка, 46/2 — 58, 59/2 — 63;
ул. Беринга, 31 — 79, 117, 44 — 126;
пер. Беринга, 1 — 55, 2 — 54;
ул. Ковельская, 40 — 118, 43 — 109;
ул. Тупиковая, 18 — 42;
ул. Шишкина, 18а — 48, 19 — 57;
туп. Шишкина, 1 — 17, 2 — 18;
ул. Сеченова, 1 — 7, 2 — 32;;
ул. Демократичная, 27 — 39, 34 — 42;
ул. Сумская, 28 — 84, 31 — 91;
туп. Клубничный, 1 — 37, 2 — 28;
туп. Степной, 10, 12;
ул. Ставропольская, 65, 67, 69;
ул. Докучаева, 38;
ул. Кавказская, 1 — 21, 2 — 20;
ул. Чеботарева, 1 — 21, 2 — 24;
ул. Грозненская, 1 — 15, 2 — 22;
ул. Горская, 31 — 51, 32 — 36;
ул. Тираспольская, 1 — 35, 4 — 50;
ул. Гарнизонная, 22/2;
ул. Старокороткая, 1 — 15, 4.
ШЕВЧЕНКОВСКИЙ РАЙОН:
ул. Владимирская, 2 — 28, 1 — 17;
ул. Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;
ул. Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;
ул. Сечовых Стрельцов, 91;
ул. Карабиновская, 17 — 25;
ул. Выборная, 1.
Как OBOZREVATEL сообщал ранее, в Днепре 20 и 21 июня в нескольких районах не будет электричества.