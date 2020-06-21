В Днепре в шести районах отключат электричество: адреса

В понедельник, 22 июня, жители нескольких улиц в шести районах Днепра на полдня останутся без света. В это время работники "Днепровских электросетей" будут проводить техническое обслуживание линии, заводить кабеля и устанавливать счетчики.

Ориентировочно работы в эти дни обещают закончить в период с 9:00 до 17:00. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети". Электричества не будет у жителей следующих адресов:

СОБОРНЫЙ РАЙОН:

ул. Панфилова;

ул. Матросова;

ул. Снайперская;

ул. Чайкиной, 23 — 47, 26 — 44;

ул. Ломаная, 8, 8а, 10;

Автостоянка;

ул. Ниринберга, 1а — 3б;

пл. Успенская, 14, 15 — 17;

ул. Коцюбинского, 2\4;

ул. Мандрыковская;

пл. Успенская, 11, 11а, 15;

ул. Резничная, 9;

сп. Крутогорный, 20;

ул. Литейная, 2, 1;

ул. Ломаная, 2, 10;

ул. Ниринберга, 1а, 1б, 3, 3б.

САМАРСКИЙ РАЙОН:

ул. Дачная, 89 — 91;

ул. Ноябрьская, 1а, 1б, 3, 9а — 13а;

Дома МЖБК;

ул. Эстафетная, 9а, 11а, 13а;

ул. Немировского, 6 — 128, 27 — 47, 3;

ул. Владивостокская;

ул. Литвищенко, 142 — 198;

ул. Сиреневая, 1 — 49;

ул. Профсоюзная, 1 — 75, 63 — 67;

ул. Изобретателей, 1 — 25;

ул. Гостинная, 1 — 11;

ул. Кокчетавская, 1 — 3, 2 — 40;

ул. Выставочная;

ул. Кожедуба, 48;

ул. Полисадная, 1 — 39, 2 — 76;

ул. Богатырская, 36;

ул. Нижнегородская, 1 — 59, 2 — 50, 55в;

ул. Халхингольская, 1 — 113, 2 — 62а;

ул. Соловейкова, 117;

ул. Житняя, 1 — 37, 2, 8;

ул. Домодедовская, 20 — 128, 19 — 117;

ул. Подгорная, 44 — 104, 51 — 123;

ул. Полевая, 1 — 19, 2 — 68;

ул. Кульчицкого, 1 — 119, 2 — 106, 39а, 72а, 74, 2 — 76, 1а — 39;

ул. Каширская, 22 — 38, 7 — 27;

ул. Чаплинская, 138 — 214, 203 — 387;

ул. Полевая, 21 — 79, 64 — 118.

АМУР-НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН:

ул. Солончаковая, 90 — 140, 101 — 135;

ул. Скорочтная, 1 — 47, 2 — 46;

ул. Отечественная, 20;

ул. Дмитроградская, 2 — 18;

ул. Декабристов, 3 — 11, 2 — 32;

ул. Дружная, 45 — 55, 42 — 56;

ул. Кумача, 33 — 41, 32 — 62;

ул. Лозовая, 1 — 73, 2 — 70;

ул. Мольера, 43 — 85, 58 — 156;

пер. Дмитренко, 1 — 3, 3а, 3б, 2 — 8, 36а;

ул. Дмитренко, 1а, 1б, 2, 2б, 2в, 3, 4, 6, 6а, 6б, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24;

ул. Лужникова, 1 — 53, 2 — 22;

пер. Снайперский, 1 — 3, 4 — 6;

пер. Шефский, 2 — 14, 19 — 21;

ул. Шефская, 138 — 122, 66 — 120, 59 — 119;

ул. Межевая, 4б;

ул. Алуштинская, 1г, 1в, 1а, 1б, 5а, 7;

ул. Водопроводная, 75 — 77, 46;

ул. Лазаревская, 2 — 16;

ул. Тайговая, 23 — 71, 26 — 76.

ЧЕЧЕЛОВСКИЙ РАЙОН:

ул. Глубокая, 1 — 47, 2 — 26, 71;

ул. Ново-Павелецкая, 21 — 51, 24 — 54;

ул. Павелецкая, 72 — 90, 127 — 169;

ул. Ново-Школьная, 75 — 105;

ул. Високогорная, 70 — 98, 73 — 99а;

ул. Стадионная, 38 — 64;

пер. Малый, 1 — 7, 15 — 27, 31 — 41, 54 — 70а, 72, 2 — 16, 9, 167a, 169б, 169г;

ул. Юности, 135а — 179, 94 — 150, 105 — 131, 137 — 161;

ул. Хвойная, 25 — 69, 28 — 70, 99, 100.

НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:

ул. Рубежная, 1, 1a, 1б, 2 — 34;

ул. Коммунаровская, 87 — 99, 103 — 109, 113 — 1474

ул. Комунаровская, 112, 114, 122 — 140;

пер. Малахитовый, 1 — 15, 2 — 14;

ул. Гвоздичная, 20 — 46, 29 — 57;

ул. Кармелюка, 46/2 — 58, 59/2 — 63;

ул. Беринга, 31 — 79, 117, 44 — 126;

пер. Беринга, 1 — 55, 2 — 54;

ул. Ковельская, 40 — 118, 43 — 109;

ул. Тупиковая, 18 — 42;

ул. Шишкина, 18а — 48, 19 — 57;

туп. Шишкина, 1 — 17, 2 — 18;

ул. Сеченова, 1 — 7, 2 — 32;;

ул. Демократичная, 27 — 39, 34 — 42;

ул. Сумская, 28 — 84, 31 — 91;

туп. Клубничный, 1 — 37, 2 — 28;

туп. Степной, 10, 12;

ул. Ставропольская, 65, 67, 69;

ул. Докучаева, 38;

ул. Кавказская, 1 — 21, 2 — 20;

ул. Чеботарева, 1 — 21, 2 — 24;

ул. Грозненская, 1 — 15, 2 — 22;

ул. Горская, 31 — 51, 32 — 36;

ул. Тираспольская, 1 — 35, 4 — 50;

ул. Гарнизонная, 22/2;

ул. Старокороткая, 1 — 15, 4.

ШЕВЧЕНКОВСКИЙ РАЙОН:

ул. Владимирская, 2 — 28, 1 — 17;

ул. Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;

ул. Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;

ул. Сечовых Стрельцов, 91;

ул. Карабиновская, 17 — 25;

ул. Выборная, 1.

Как OBOZREVATEL сообщал ранее, в Днепре 20 и 21 июня в нескольких районах не будет электричества.