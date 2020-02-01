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1 февраля • обновлено в 15:48
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В Днепре в детском парке нашли человеческие останки: фото 18+

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В субботу, 31 января, житель Днепра прогуливался в детском парке "Зеленый Гай" и случайно нашел человеческие кости.

Житель Днепра Руслан снимал в парке видео для своего блога на YouTube. Он решил немного свернуть с ухоженной части и выйти в балку. Об этом сообщил Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В посадке мужчина наткнулся на человеческие череп и кость. Он вызвал к месту полицию. Правоохранители изначально предположили, что останки могут принадлежать участникам Крымской войны.

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Позже следствию удалось установить, что скелет появился в парке значительно позже, его личность уже удалось установить.

По предварительной информации, останки могут принадлежать без вести пропавшему 58-летнему Валентину Нестеренко. Мужчину разыскивали с 13 июня 2018 года. Предположительно, останки находятся там около года. Следственные действия продолжаются, детали происшествия будут устанавливать правоохранители.

Череп в парке "Зеленый гай"

Череп в парке "Зеленый гай"

Информатор

Ранее о писал, что в Днепре возле парка Памяти и Примирения напротив автовокзала мужчина наткнулся на человеческие останки. Мужчина проходил мимо склона по тротуару и заметил, что в земле лежит предмет похожий на череп.

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Место
Украина Днепр
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