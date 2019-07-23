В Днепре в 5 районах не будет газа: список адресов

В период с 22 июля по 2 августа сотрудники компании "Днепрогаз" будут проводить работы на системе газоснабжения, в связи с чем в нескольких домах временно будет отключен газ.

Газоснабжение будет приостановлено в 5 районах, передает пресс-служба "Днепрогаза".

Пресс-служба "Днепрогаза"

В частности, отключения стоит ожидать жителям следующих домов:

Шевченковский район:

ул. Гладкова, 6, 7, 7а, 43;

ж/м Тополя-3, д. 20/корп. 4, д. 30/корп. 3;

ж/м Тополя-1, д. 1, 4, 8;

Чечеловский район:

ул. Громова, 5;

вул. Каверина, 1;

ул. Новокрымская, 4а;

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Янтарная, д. 81/корп. 1, д. 83/корп. 2, д. 71/ корп. 1, 2, д. 79/корп. 7, 10, 12, д. 83/корп. 1, 2, 4;

Новокодацкий район:

ул. Алтайская, 51;

Индустриальный район:

Запорожское шоссе, 74, 80;

ул. Калиновая, 28;

пер. Крушельницкой, 1.

В "Днепргазе" предупреждают, что обязательным условием возобновления газоснабжения является присутствие потребителей газа в каждой квартире и просят клиентов обеспечить доступ работников газовой компании к оборудованию в квартирах и домах.

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