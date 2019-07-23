В Днепре в 5 районах не будет газа: список адресов

В период с 22 июля по 2 августа сотрудники компании "Днепрогаз" будут проводить работы на системе газоснабжения, в связи с чем в нескольких домах временно будет отключен газ.
Газоснабжение будет приостановлено в 5 районах, передает пресс-служба "Днепрогаза".
Пресс-служба "Днепрогаза"
В частности, отключения стоит ожидать жителям следующих домов:
Шевченковский район:
ул. Гладкова, 6, 7, 7а, 43;
ж/м Тополя-3, д. 20/корп. 4, д. 30/корп. 3;
ж/м Тополя-1, д. 1, 4, 8;
Чечеловский район:
ул. Громова, 5;
вул. Каверина, 1;
ул. Новокрымская, 4а;
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Янтарная, д. 81/корп. 1, д. 83/корп. 2, д. 71/ корп. 1, 2, д. 79/корп. 7, 10, 12, д. 83/корп. 1, 2, 4;
Новокодацкий район:
ул. Алтайская, 51;
Индустриальный район:
Запорожское шоссе, 74, 80;
ул. Калиновая, 28;
пер. Крушельницкой, 1.
В "Днепргазе" предупреждают, что обязательным условием возобновления газоснабжения является присутствие потребителей газа в каждой квартире и просят клиентов обеспечить доступ работников газовой компании к оборудованию в квартирах и домах.
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