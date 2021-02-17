В Днепре уволили официантку, которая отказалась говорить на украинском языке

В Днепре уволили официантку кафе Coffein, которая отказалась обслуживать клиента на украинском языке.

Видео с инцидентом в Facebook опубликовала Анна Счасная-Гарус. По ее словам, девушка не знала, что такое "тістечко" и вообще сказала, что "Днепр – русский город".

По информации "49000.com.ua", официантку уволили, но владелица кафе Ирина Прудкая считает, что Счасная-Гарус не до конца права.

"Я не на стороне клиентки. Я считаю, что человек может говорить на русском. Возможно, нужно было начать разговор на украинском, если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать нашу Украину. Поэтому мы будем искать украиноязычных официантов и бариста, и потом будем начинать свою работу", – отметила она.

Напомним, что с 16 января 2021 года вступила в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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