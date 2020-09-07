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В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Жизнь города
1,0 т.
В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом

В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом. kiev.informator.ua

По состоянию на утро 7 сентября в Днепре коронавирусом заразились 1539 человек, 16 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 530 человек. 238 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 1009 жителям Днепра. 33 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Китае зафиксировали массовые бессимптомные заражения COVID-19.

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