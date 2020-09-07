В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом. kiev.informator.ua
По состоянию на утро 7 сентября в Днепре коронавирусом заразились 1539 человек, 16 из них – за последние сутки.
На данный момент на лечении находятся 530 человек. 238 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
Победить болезнь удалось 1009 жителям Днепра. 33 зараженных COVID-19 умерли.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Китае зафиксировали массовые бессимптомные заражения COVID-19.
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