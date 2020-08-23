В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом

Алина Рашевская Жизнь города 09:40, 23.08.2020

По состоянию на утро 23 августа в Днепре коронавирусом заразились 1063 человека, 29 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 357 человек. 165 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 706 жителям Днепра. 19 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский врач назвал "чушью" случаи повторного заражения коронавирусом.

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Днепр Жизнь города

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