В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом

София Ковнир Жизнь города 09:05, 24.07.2020

По состоянию на утро 24 июля в Днепре коронавирусом заразились 641 человек, семь из них – за последние сутки.

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На данный момент на лечении находятся 125 человек. 64 пациента получают его стационарно, сообщили в Департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

В крайне тяжелом состоянии находятся три человека. Победить болезнь удалось 516 жителям Днепра. 13 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что препараты, помогающие при язве, гастрите и изжоге могут повысить риск смерти пациентов с коронавирусом COVID-19.

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Днепр Жизнь города

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