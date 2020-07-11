В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 11 июля в Днепре коронавирусом заразились 544 человек, трое из них – за последние сутки.

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На данный момент на лечении находятся 63 человека. 34 пациента получают его стационарно, сообщили в Департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

В крайне тяжелом состоянии заболевших нет. Победить болезнь удалось 481 жителю Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что спасатели Днепра предупреждают об опасности. Центром по гидрометеорологии в период с 11 по 12 июля объявлено предупреждение: на территории Днепра и области ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.