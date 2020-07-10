В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 10 июля в Днепре коронавирусом заразились 541 человек, двое из них – за последние сутки.

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На данный момент на лечении находятся 71 человек. 37 пациентов получают его стационарно, сообщили в Департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Один заболевший находится в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 474 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

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