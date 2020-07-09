В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 9 июля в Днепре коронавирусом заразились 539 человек, двое из них – за последние сутки.

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На данный момент на лечении находится 71 человек. 36 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 468 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирусом в Украине и мире заразились более 12 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено 213 280 новых инфицированных, что стало новым антирекордом по суточному приросту.