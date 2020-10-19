В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро понедельника, 19 октября, в Днепре коронавирусом заразились 8 337 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 182 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 4 847 человек. 439 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Восемь заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, трое из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 3 490 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 129 летальных случая COVID-19.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

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