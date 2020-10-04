В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 4 октября в Днепре коронавирусом заразились 4 743 человека, 93 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 2 522 человека. 327 пациентов получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 2 221 жителю Днепра. 64 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент США Дональд Трамп, у которого диагностировали коронавирус, заявил, что уже чувствует себя намного лучше.