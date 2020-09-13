В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом

Алина Рашевская Жизнь города 09:31, 13.09.2020

По состоянию на утро 13 сентября в Днепре коронавирусом заразились 1915 человек, 24 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 672 человека. 233 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 1243 жителям Днепра. 34 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Канаде зафиксировали нулевую смертность от коронавируса.

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Днепр Жизнь города

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