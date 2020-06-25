В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом

Алина Рашевская Жизнь города 08:00, 25.06.2020

По состоянию на утро 25 июня в Днепре коронавирусом заразились 498 человек.

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За последние сутки COVID-19 выявили у пяти человек. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

На данный момент на лечении находятся 120 человек. 45 пациентов получают его стационарно.

Трое заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Победить болезнь удалось 378 жителям Днепра. 10 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирусом в Украине и мире заразились более 9,5 млн. За предыдущие сутки было выявлено более 172 тыс. новых инфицированных – на 10 тыс. больше, чем за день до этого.

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Днепр Жизнь города

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