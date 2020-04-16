В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом

Карина Бондаренко Жизнь города 11:58, 16.04.2020

В Днепропетровской области зафиксировали восемь новых случаев COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Коронавирус подтвердили у жителей Днепра, Кривого Рога, Петропавловки, Покрова и Первомайска. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной администрации Александр Бондаренко, передает пресс-служба ведомства.

Еще 36 жителей Днепропетровщины ожидают результатов лабораторных исследований.

Тест на коронавирус
vgr.by

"На сегодня в области имеем 82 случая заболевания коронавирусом. Вчера COVID-19 подтвердили у трех днепрян и двух жителей Петропавловки. Также по одному новому случаю зафиксировали в Кривом Роге, Петропавловке и Покрове", – отметил Бондаренко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, стала известна настоящая причина смерти пациента с коронавирусом в Днепре.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Усик не выдержал негатив в свой адрес и принял меры

Улететь из Украины можно будет к осени. Рейсы восстановятся в 2021 году – эксклюзив

Раненые и замученные: у Зеленского показали вернувшихся из "ДНР" пленных

"Одна "Мрія" – 5 рейсов Boeing!" В сети разгорелся скандал из-за "самолетов Зеленского"

Такое Кремлю даже в кошмарных снах не могло явиться