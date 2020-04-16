В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом

В Днепропетровской области зафиксировали восемь новых случаев COVID-19.

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Коронавирус подтвердили у жителей Днепра, Кривого Рога, Петропавловки, Покрова и Первомайска. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной администрации Александр Бондаренко, передает пресс-служба ведомства.

Еще 36 жителей Днепропетровщины ожидают результатов лабораторных исследований.

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"На сегодня в области имеем 82 случая заболевания коронавирусом. Вчера COVID-19 подтвердили у трех днепрян и двух жителей Петропавловки. Также по одному новому случаю зафиксировали в Кривом Роге, Петропавловке и Покрове", – отметил Бондаренко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, стала известна настоящая причина смерти пациента с коронавирусом в Днепре.

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