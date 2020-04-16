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16 апреля • обновлено в 12:40
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Карина Бондаренко
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В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом

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В Днепропетровской области зафиксировали восемь новых случаев COVID-19.

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Коронавирус подтвердили у жителей Днепра, Кривого Рога, Петропавловки, Покрова и Первомайска. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной администрации Александр Бондаренко, передает пресс-служба ведомства.

Еще 36 жителей Днепропетровщины ожидают результатов лабораторных исследований.

Тест на коронавирус

Тест на коронавирус

vgr.by

"На сегодня в области имеем 82 случая заболевания коронавирусом. Вчера COVID-19 подтвердили у трех днепрян и двух жителей Петропавловки. Также по одному новому случаю зафиксировали в Кривом Роге, Петропавловке и Покрове", – отметил Бондаренко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, стала известна настоящая причина смерти пациента с коронавирусом в Днепре.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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Днепр Жизнь города

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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

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