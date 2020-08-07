В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом: свежая статистика

София Ковнир Жизнь города 09:00, 7.08.2020 Обновлено: 09:00, 7.08.2020

По состоянию на утро 7 августа в Днепре коронавирусом заразились 759 человек, 10 из них – за последние сутки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

На данный момент на лечении находятся 154 человека. 66 пациентов получают его стационарно, сообщили в Департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

В крайне тяжелом состоянии находятся три человека. Победить болезнь удалось 605 жителям Днепра. 15 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Европу накрыла вторая волна коронавируса, границы снова закрывают.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Он может ляпнуть такое, что умрешь со смеху, – Лукашенко о Зеленском

"Звездный" педофил охотился по всей Украине: подробности скандала и свидетельства очевидцев. Эксклюзив

В Украине подорожал газ для населения на 60%: в чем риски и стоит ли покупать заранее

Лукашенко набросился на Украину из-за аннексии РФ Крыма

Почему русские так невосприимчивы к другим языкам?