В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом: свежая статистика

Коронавирус в Днепре. 112 Украина
По состоянию на утро 7 августа в Днепре коронавирусом заразились 759 человек, 10 из них – за последние сутки.
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На данный момент на лечении находятся 154 человека. 66 пациентов получают его стационарно, сообщили в Департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
В крайне тяжелом состоянии находятся три человека. Победить болезнь удалось 605 жителям Днепра. 15 зараженных COVID-19 умерли.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Европу накрыла вторая волна коронавируса, границы снова закрывают.