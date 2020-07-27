В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом: свежая статистика

По состоянию на утро 27 июля в Днепре коронавирусом заразились 669 человек, пять из них – за последние сутки.

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На данный момент на лечении находятся 143 человека. 70 пациентов получают его стационарно, сообщили в Департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

В крайне тяжелом состоянии находятся три человека. Победить болезнь удалось 526 жителям Днепра. 13 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что пациенты с сахарным диабетом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще умирают от коронавируса. К такому выводу пришли американские ученые в Калифорнийском университете.