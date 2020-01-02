В Днепре устроили "кладбище" непроданных елок

В Днепре, на ж/м Парус торговцы выбросили праздничные деревья на дороге у реки.
Подробнее об этом сообщают очевидцы в Facebook-сообществе Актив ж\м Парус. На фото видно, как несколько десятков праздничных елок и сосен, которые еще два дня назад продавали к Новому году, теперь просто валяются на улице.
В Днепре выбросили большое количество елок
Актив ж/м Парус (Днепр)
"Если кто-то хотел, но не смог или не успел купить елку, можно совершенно бесплатно выбрать шикарную красавицу из тех, которые торговцы просто скинули на дорогу возле реки", – пишет жительница Днепра Нелли Золотая.
Актив ж/м Парус
Актив ж/м Парус
Актив ж/м Парус
Актив ж/м Парус
Актив ж/м Парус
Пользователи социальной сети с негативом восприняли поступок продавцов. Многие считают, что праздничные ели можно было раздать бесплатно, а не устраивать свалку из деревьев. Другие призывают покупать деревья с чипами или заменить искусственными.
Актив ж/м Парус
Актив ж/м Парус
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