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2 января • обновлено в 14:58
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Яна Коваль

В Днепре устроили "кладбище" непроданных елок

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В Днепре, на ж/м Парус торговцы выбросили праздничные деревья на дороге у реки.

Подробнее об этом сообщают очевидцы в Facebook-сообществе Актив ж\м Парус. На фото видно, как несколько десятков праздничных елок и сосен, которые еще два дня назад продавали к Новому году, теперь просто валяются на улице.

В Днепре выбросили большое количество елок

В Днепре выбросили большое количество елок

Актив ж/м Парус (Днепр)

"Если кто-то хотел, но не смог или не успел купить елку, можно совершенно бесплатно выбрать шикарную красавицу из тех, которые торговцы просто скинули на дорогу возле реки", – пишет жительница Днепра Нелли Золотая.
В Днепре устроили "кладбище" непроданных елок

Актив ж/м Парус

В Днепре устроили "кладбище" непроданных елок

Актив ж/м Парус

В Днепре устроили "кладбище" непроданных елок

Актив ж/м Парус

В Днепре устроили "кладбище" непроданных елок

Актив ж/м Парус

В Днепре устроили "кладбище" непроданных елок

Актив ж/м Парус

Пользователи социальной сети с негативом восприняли поступок продавцов. Многие считают, что праздничные ели можно было раздать бесплатно, а не устраивать свалку из деревьев. Другие призывают покупать деревья с чипами или заменить искусственными.

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В Днепре устроили "кладбище" непроданных елок

Актив ж/м Парус

В Днепре устроили "кладбище" непроданных елок

Актив ж/м Парус

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что нельзя было загадывать на Новый год: 5 запретных желаний.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
Старый Новый год новости праздник Новый Год-2020
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