В Днепре устроили "кладбище" непроданных елок

В Днепре, на ж/м Парус торговцы выбросили праздничные деревья на дороге у реки.

Подробнее об этом сообщают очевидцы в Facebook-сообществе Актив ж\м Парус. На фото видно, как несколько десятков праздничных елок и сосен, которые еще два дня назад продавали к Новому году, теперь просто валяются на улице.

В Днепре выбросили большое количество елок Актив ж/м Парус (Днепр)

"Если кто-то хотел, но не смог или не успел купить елку, можно совершенно бесплатно выбрать шикарную красавицу из тех, которые торговцы просто скинули на дорогу возле реки", – пишет жительница Днепра Нелли Золотая.

Актив ж/м Парус

Актив ж/м Парус

Актив ж/м Парус

Актив ж/м Парус

Актив ж/м Парус

Пользователи социальной сети с негативом восприняли поступок продавцов. Многие считают, что праздничные ели можно было раздать бесплатно, а не устраивать свалку из деревьев. Другие призывают покупать деревья с чипами или заменить искусственными.

Актив ж/м Парус

Актив ж/м Парус

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