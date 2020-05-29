В Днепре установят камеры видеофиксаций нарушений ПДД: список адресов

София Ковнир Жизнь города 15:43, 29.05.2020

С 1 июня в Днепре появятся видеокамеры, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Нарушители будут получать административные постановления. ️Водителей предупреждают быть аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим, сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

В Днепре установят видеокамеры для фиксации нарушения ПДД
cfts.org.ua

Список адресов, по которым будут установлены видеокамеры:

  • Перекресток Запорожского шоссе и просп. Гагарина (Подстанция);

  • На ул. Казакова;

  • В районе Университета внутренних дел (светофор);

  • Нагорка;

  • На Набережной Сичеславской: от Монастырского острова до Кайдакского моста (в обе стороны);

  • Перекресток перед Новым мостом (с площади Успенской), светофор напротив “Банзай” или Новый Центр (камера смотрит в сторону Нового моста);

  • На просп. Слобожанском (район Метро);

  • На Запорожском шоссе (выезд из города);

  • На просп. Гагарина;

  • ДИИТ;

  • Перекресток Набережной и ул. Московской, смотрит она от Центрального моста в сторону "Поплавка";

  • На углу ул. Воскресенской и просп. Яворницкого;

  • На углу ул. Коцюбинского и тупика маршруток, пл. Успенской;

  • На Новом (Центральном) мосту;

  • На Старом (Амурском) мосту;

  • На Кайдакском мосту;

  • На Донецком шоссе (район ул. Березинской, район Метро).

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине нарушителям правил дорожного движения, которых определит новая система автоматической фото- и видеофиксации, будут приходить письма с протоколом нарушения. За своевременную оплату штрафа предусмотрена скидка.

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Днепр Жизнь города

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