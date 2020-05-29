В Днепре установят камеры видеофиксаций нарушений ПДД: список адресов

С 1 июня в Днепре появятся видеокамеры, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Нарушители будут получать административные постановления. ️Водителей предупреждают быть аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим, сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

В Днепре установят видеокамеры для фиксации нарушения ПДД cfts.org.ua

Список адресов, по которым будут установлены видеокамеры:

Перекресток Запорожского шоссе и просп. Гагарина (Подстанция);

На ул. Казакова;

В районе Университета внутренних дел (светофор);

Нагорка;

На Набережной Сичеславской: от Монастырского острова до Кайдакского моста (в обе стороны);

Перекресток перед Новым мостом (с площади Успенской), светофор напротив “Банзай” или Новый Центр (камера смотрит в сторону Нового моста);

На просп. Слобожанском (район Метро);

На Запорожском шоссе (выезд из города);

На просп. Гагарина;

ДИИТ;

Перекресток Набережной и ул. Московской, смотрит она от Центрального моста в сторону "Поплавка";

На углу ул. Воскресенской и просп. Яворницкого;

На углу ул. Коцюбинского и тупика маршруток, пл. Успенской;

На Новом (Центральном) мосту;

На Старом (Амурском) мосту;

На Кайдакском мосту;

На Донецком шоссе (район ул. Березинской, район Метро).

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине нарушителям правил дорожного движения, которых определит новая система автоматической фото- и видеофиксации, будут приходить письма с протоколом нарушения. За своевременную оплату штрафа предусмотрена скидка.

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