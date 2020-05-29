Главная Новости
29 мая • обновлено в 16:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

София Ковнир
Все статьи автора

В Днепре установят камеры видеофиксаций нарушений ПДД: список адресов

894
Читать материал на украинском

С 1 июня в Днепре появятся видеокамеры, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Нарушители будут получать административные постановления. ️Водителей предупреждают быть аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим, сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

В Днепре установят видеокамеры для фиксации нарушения ПДД

В Днепре установят видеокамеры для фиксации нарушения ПДД

cfts.org.ua

Список адресов, по которым будут установлены видеокамеры:

  • Перекресток Запорожского шоссе и просп. Гагарина (Подстанция);

  • На ул. Казакова;

  • В районе Университета внутренних дел (светофор);

  • Нагорка;

  • На Набережной Сичеславской: от Монастырского острова до Кайдакского моста (в обе стороны);

  • Перекресток перед Новым мостом (с площади Успенской), светофор напротив “Банзай” или Новый Центр (камера смотрит в сторону Нового моста);

  • На просп. Слобожанском (район Метро);

  • На Запорожском шоссе (выезд из города);

  • На просп. Гагарина;

  • ДИИТ;

  • Перекресток Набережной и ул. Московской, смотрит она от Центрального моста в сторону "Поплавка";

  • На углу ул. Воскресенской и просп. Яворницкого;

  • На углу ул. Коцюбинского и тупика маршруток, пл. Успенской;

  • На Новом (Центральном) мосту;

  • На Старом (Амурском) мосту;

  • На Кайдакском мосту;

  • На Донецком шоссе (район ул. Березинской, район Метро).

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине нарушителям правил дорожного движения, которых определит новая система автоматической фото- и видеофиксации, будут приходить письма с протоколом нарушения. За своевременную оплату штрафа предусмотрена скидка.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ПДД
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 811.

    Вылечились: 8934. Умерли: 679.

  • В мире заболели более 5,8 млн человек, погибли – более 359 тысяч.

  • Вирусолог предупредила о второй волне эпидемии COVID-19 в Украине.

  • В Украине есть эффективный препарат от СOVID-19: врач рассказала, почему им почти не лечат.

  • Украина прошла пик коронавируса: в НАНУ сделали обнадеживающий вывод.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги