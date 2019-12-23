В Днепре установили самую глубокую елку Европы: фото и видео

В Днепре дайверы установили рекордную в Европе подводную елку на глубине 40 метров.
Новогоднее дерево украсили игрушками и светящейся гирляндой. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель днепровских дайверов Андрей Волков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Профессионалы в карнавальных костюмах опустили елку на глубину примерно 12-этажного дома на затопленом Новониколаевском карьере в Днепропетровской области. Вскоре подводную елку поднимут со дна, чтобы не вредить окружающей среде.
В Днепре установили подводную елку
Cкриншот из сюжета ТСН
Новогодние праздники под водой дайверы в Днепре отмечают уже 15 лет.
В Днепре установили подводную елку
Cкриншот из сюжета ТСН
В Днепре установили подводную елку
Cкриншот из сюжета ТСН
В Днепре установили подводную елку
Cкриншот из сюжета ТСН
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине заработали елочные базары. Купить новогоднюю красавицу стало еще дороже. Если в прошлом году цены были 350-600 грн, то в этом 370-1000 грн.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!