Главная Новости
23 декабря • обновлено в 19:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

В Днепре установили самую глубокую елку Европы: фото и видео

1.1т
Читать материал на украинском

В Днепре дайверы установили рекордную в Европе подводную елку на глубине 40 метров.

Новогоднее дерево украсили игрушками и светящейся гирляндой. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель днепровских дайверов Андрей Волков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Профессионалы в карнавальных костюмах опустили елку на глубину примерно 12-этажного дома на затопленом Новониколаевском карьере в Днепропетровской области. Вскоре подводную елку поднимут со дна, чтобы не вредить окружающей среде.

В Днепре установили подводную елку

В Днепре установили подводную елку

Cкриншот из сюжета ТСН

Новости
Новый год 2020: как правильно нарядить елку, чтобы привлечь богатство

Новогодние праздники под водой дайверы в Днепре отмечают уже 15 лет.

В Днепре установили подводную елку

В Днепре установили подводную елку

Cкриншот из сюжета ТСН

В Днепре установили подводную елку

В Днепре установили подводную елку

Cкриншот из сюжета ТСН

В Днепре установили подводную елку

В Днепре установили подводную елку

Cкриншот из сюжета ТСН

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине заработали елочные базары. Купить новогоднюю красавицу стало еще дороже. Если в прошлом году цены были 350-600 грн, то в этом 370-1000 грн.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
новогодняя елка
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Каждому своё мы газовую трубу по дну Балтики, они ёлку с гирей и игрушками ... А поскакать вокруг ёлки получилось?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги