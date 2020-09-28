В Днепре университет ушел на карантин из-за вспышки COVID-19
С понедельника, 28 сентября, Национальный технический университет "Днепровская политехника" частично перешел на обучение в дистанционном режиме.
Причиной этому послужило включение Днепра в "желтую" зону. Также в последнее время в учебном заведении участились случаи заболевания коронавирусом как среди студентов, так и среди преподавателей, сообщили в пресс-службе НТУ.
Таким образом, студенты 1 и 2-го курсов бакалавриата, а также 1-го курса магистратуры будут учиться в смешанном формате до 11 октября. С 12 октября их полностью переведут на дистанционное обучение.
Проведение занятий в обычном режиме в стенах университета полностью не запрещается. При этом обязательно соблюдение всех карантинных мер.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Днепр и часть области перешли в "желтую" зону карантина.