В Днепре улицы очистят от COVID-19 химикатами: Горожан предупредили об опасности

4 июня в Днепре спасатели проведут санитарную обработку улиц. Дезинфицировать их решили накануне выходных дней перед праздником Троицы.

К работам привлекут группу химиков, двадцать чрезвычайников и пять единиц техники. Дезинфекция начнется в 23:00, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Техника спасателей dp.dsns.gov.ua

Санобработка пройдет по 12-ти маршрутам: проспект Мануйловский – жилмассив Солнечный, проспект Слобожанский – проспект Калнышевского, ул. Калиновая – жилмассив Левобережный 1, 2, 3-Ломовский, ул. Чернышевского, жилмассив Победа 1- 6 – цирк, проспект Гагарина, проспект Поля – ул. Рабочая, проспект Ивана Мазепы, жилмассив Западный – Покровский – Красный Камень, проспект Яворницкого – ул. Островского – ул. Успенская, проспект Богдана Хмельницкого, жилмассив Тополь 1,2,3 – жилмассив Приднепровский.

Особое внимание уделят остановкам общественного транспорта, местам массового скопления людей, рынкам, площадкам вблизи торговых центров и больниц.

Спасатели просят горожан отнестись с пониманием к профилактическим мерам и избегать мест распыления дезинфицирующего вещества, а водителей - не парковать свои авто на маршрутах движения специальной техники.

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