В Днепре ухудшится погода: синоптики дали прогноз на 5 ноября

Во вторник, 5 ноября, в Днепре ожидается пасмурная погода. Днем будет сыро и прохладно.

Как сообщили на сайте Украинского гидрометцентра, на территории Днепропетровской области в этот день ожидаются дожди.

Днем столбики термометров не подымутся выше +17 градусов. Ночью температура воздуха составит +9... +11 градусов.

Прогноз погоды на 5 ноября в Днепре ivbg.ru

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Каменском Днепропетровской области полицейские задержали 35-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки.

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