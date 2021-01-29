В Днепре учительница рассказала детям о ненависти к РФ и нарвалась на травлю родителей

В Днепре учительница младших классов на уроках рассказывала ученикам второго класса о том, что Россия – страна-агрессор, а те, кто разговаривают на русском, – поддерживают врагов.

Языковой скандал возник в школе №137. Родители учеников раскритиковали учительницу и буквально затравили ее в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Они также написали жалобу в областной совет на директора школы, которая не хочет отстранять учителя от работы.

"Недавно дали нам нового учителя, а он учит детей, что русский язык – язык врагов, русские – враги, понаехали, колонизировали Украину, кто не говорит по-украински – "ворог держави" и поддерживает врагов, что в Крыму – враги , что русские убивают украинцев. Это все рассказывают детям 7-8 лет (2 класс), в своем возрасте они уже столько ужасов про Сталина знают, благодаря этому учителю. При встрече учитель все подтвердила и даже много чего добавила. Также она все это пишет в вайбер-группу нашего класса. Есть скриншоты", – говорится в обращении родителей.

Скриншот. Диалог учителя и родителей учеников

Скриншот. Диалог учителя и родителей учеников

Скриншот. Диалог учителя и родителей учеников

Пользователи разделились на два лагеря: одни против того, что педагог не должен рассказывать маленьким детям о таких вещах, другие – поддержали ее, назвали патриоткой и "настоящим учителем".

Скриншот. Комментарии под публикацией

Скриншот. Комментарии под публикацией

Скриншот. Файне місто Дніпро в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, актер и телеведущий Вячеслав Соломка сравнил государственный язык с русским в шуточном видео, использовав исковерканные "украинские" слова. Военных возмутила его шутка.