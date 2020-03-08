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8 марта • обновлено в 14:38
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Игорь Кравченко

В Днепре у цветочных магазинов выстроились огромные очереди. Видео

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В воскресенье, 8 марта, в Днепре в разных частях города были замечены огромные очереди из мужчин у цветочных магазинов.

Так, на улице Паникахи на ж/м Тополь с самого утра мужчины выстроились в огромную очередь к цветочному киоску. Об этом сообщили в Telegram-канале Х**вый Днепра (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По информации местных жителей, это традиционный способ времяпрепровождения мужчин утром 8 марта.

"И вот он этот день в году… Я не знаю, как это все назвать. Целая неделя была (чтобы купить цветы – ред.)", - комментирует огромную очередь один из очевидцев.

Как сообщает Информатор, многие мужчины признавались, что дарят цветы чаще всего на праздники, а не просто так. Большинство тех, кто стоял в очередях покупали цветы женам и мамам, реже - подругам или коллегам. Средняя цена тюльпана в этот день составляла 35 гривен.

У цветочных магазинов Днепра небывалый ажиотаж

У цветочных магазинов Днепра небывалый ажиотаж

Информатор

У цветочных магазинов Днепра небывалый ажиотаж

У цветочных магазинов Днепра небывалый ажиотаж

Информатор

У цветочных магазинов Днепра небывалый ажиотаж

У цветочных магазинов Днепра небывалый ажиотаж

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал о том, продают ли сигареты и алкоголь несовершеннолетним в Днепре. В эксперименте поучаствовала 17-летняя жительница Днепра.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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