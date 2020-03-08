В Днепре у цветочных магазинов выстроились огромные очереди. Видео

В воскресенье, 8 марта, в Днепре в разных частях города были замечены огромные очереди из мужчин у цветочных магазинов.
Так, на улице Паникахи на ж/м Тополь с самого утра мужчины выстроились в огромную очередь к цветочному киоску. Об этом сообщили в Telegram-канале Х**вый Днепра (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
По информации местных жителей, это традиционный способ времяпрепровождения мужчин утром 8 марта.
"И вот он этот день в году… Я не знаю, как это все назвать. Целая неделя была (чтобы купить цветы – ред.)", - комментирует огромную очередь один из очевидцев.
Как сообщает Информатор, многие мужчины признавались, что дарят цветы чаще всего на праздники, а не просто так. Большинство тех, кто стоял в очередях покупали цветы женам и мамам, реже - подругам или коллегам. Средняя цена тюльпана в этот день составляла 35 гривен.
У цветочных магазинов Днепра небывалый ажиотаж
Информатор
У цветочных магазинов Днепра небывалый ажиотаж
Информатор
У цветочных магазинов Днепра небывалый ажиотаж
Информатор
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