В Днепре у ребенка с COVID-19 на 20 минут остановилось сердце

В Днепровской городской клинической больнице №6 борются за жизнь 3-летнего мальчика, у которого почти месяц назад диагностировали коронавирусную инфекцию.

Ребенок находится в тяжелом состоянии, болезнь протекает со значительными осложнениями. Как рассказала на своей странице в Facebook волонтер Александра Сова-Тимощенкова, Захара доставили в Днепр санавиацией – в родном Новомосковске ему не смогли ничем помочь.

По словам волонтера, первые симптомы начали беспокоить ребенка еще 31 сентября. Спустя неделю, 5 октября, у мальчика остановилось сердце на целых 20 минут.

"У Захарчика диагностирована коронавирусная инфекция, пневмония, кардит, постреанимационная болезнь, отек головного мозга, мозговая кома 2-ой степени. Также у малыша врожденная гидроцефалия", – поделилась Сова-Тимощенкова.

Мама Захара воспитывает сына в одиночку. Большую часть медикаментов для лечения ребенка предоставляет больница, однако на покупку расходных материалов, предметов ухода, специальных смесей для кормления ей потребуются большие суммы. Помочь семье могут все желающие.

Как помочь:

Счет: получатель — БФ "БО "Совушка"

ЕДРПОУ/ДРФО 41414462, А-Банк,

МФО 307770, АТ "А-Банк"

IBAN UA923077700000026004010029952 UAH (украинская гривна)

Карта фонда: 5583350100373193 (Через терминал)

Приватбанк: 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на директора БФ "Совушка" Тимощенкова.А.С)

Указать при переводе "для Захарчика"

Номер волонтера: (067) 562-20-44 — Саша.

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