В Днепре у гостей большой ромской свадьбы выявили коронавирус

Жизнь города 15:00, 28.07.2020

В Днепре празднование ромской свадьбы может привести к новой вспышке заболеваемости COVID-19.

У двух гостей масштабного мероприятия, которое состоялось накануне, уже выявили коронавирус. Об этом сообщает "ТСН".

Большую свадьбу отмечали в одном из ресторанов города. На ромский праздник, несмотря на карантин, съехались 150 человек из разных регионов Украины. Двое граждан, у которых подтвердился COVID-19, живут неподалеку от Днепра. В больницу с симптомами заболевания они попали через несколько дней после гуляний.

Правоохранители устанавливают личности всех гостей, а также тех, кто с ними контактировал. Ресторан, в котором проходил праздник, сейчас закрыт. На его владельца составили административный протокол за нарушение карантина.

Изначально свадьбу планировали отмечать в течение нескольких недель. По предварительным данным, люди начали разъезжаться раньше именно из-за ухудшения самочувствия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о свежей статистике заболеваемости коронавирусом в Днепре.

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