В Днепре целый район останется без света: кого коснется

В воскресенье, 29 декабря, в Днепре один район на целый день останется без электричества.
Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщили в ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Без Табу
Света не будет по следующим адресам:
Соборный район:
ул. Гусенко, 40-50, 23, 25, 19б
ул. Гончара, 36-44, 25
ул. Жуковского, 39а, 39б, 41, 41а
ул. Чернишевского, 25
ул. Писаржевского, 11.
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