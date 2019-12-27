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27 декабря • обновлено в 16:05
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София Ковнир

В Днепре целый район останется без света: кого коснется

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В воскресенье, 29 декабря, в Днепре один район на целый день останется без электричества.

Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщили в ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

Без Табу

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

  • ул. Гусенко, 40-50, 23, 25, 19б

  • ул. Гончара, 36-44, 25

  • ул. Жуковского, 39а, 39б, 41, 41а

  • ул. Чернишевского, 25

  • ул. Писаржевского, 11.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик дал обнадеживающий прогноз на Новый год в Днепре.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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