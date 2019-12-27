В Днепре целый район останется без света: кого коснется

В воскресенье, 29 декабря, в Днепре один район на целый день останется без электричества.

Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщили в ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Без Табу

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

ул. Гусенко, 40-50, 23, 25, 19б

ул. Гончара, 36-44, 25

ул. Жуковского, 39а, 39б, 41, 41а

ул. Чернишевского, 25

ул. Писаржевского, 11.

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