В Днепре целый район останется без света: адреса

В четверг, 12 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества с 8:00 до 17:00.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
34 Канал
Света не будет по таким адресам:
Самарский район:
ул. Волошкова 2, 2/1, 4, 6, 8, 7-63, 18-54;
ул. Ромашковая;
пер. Апрельский;
ул. Одинковская 2-70, 3-51;
ул. Маячка;
пер. Любистковый.
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