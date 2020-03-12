В Днепре целый район останется без света: адреса

В четверг, 12 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества с 8:00 до 17:00.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света 34 Канал

Света не будет по таким адресам:

Самарский район:

ул. Волошкова 2, 2/1, 4, 6, 8, 7-63, 18-54;

ул. Ромашковая;

пер. Апрельский;

ул. Одинковская 2-70, 3-51;

ул. Маячка;

пер. Любистковый.

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