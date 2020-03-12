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12 марта • обновлено в 08:23
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Карина Бондаренко

В Днепре целый район останется без света: адреса

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В четверг, 12 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества с 8:00 до 17:00.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

34 Канал

Света не будет по таким адресам:

Самарский район:

  • ул. Волошкова 2, 2/1, 4, 6, 8, 7-63, 18-54;

  • ул. Ромашковая;

  • пер. Апрельский;

  • ул. Одинковская 2-70, 3-51;

  • ул. Маячка;

  • пер. Любистковый.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре на проспекте Героев произошло тройное ДТП. Daewoo Lanos на скорости задел Mitsubishi, после чего его отбросило в маршрутку.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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