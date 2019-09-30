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30 сентября • обновлено в 19:10
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В Днепре целый район останется без газа: список адресов

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В Днепре 3 октября на нескольких улицах не будет газа.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на системе газоснабжения Соборного района, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

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Отключение газа

Отключение газа

Комсомольская правда

Газа не будет по следующим адресам:

  • ул. Гоголя, 19;

  • ул. Гоголя, 23;

  • ул. Гоголя, 27а.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине утвердили новый тариф на газ. По сравнению с прошлым месяцем, стоимость снизилась на 3,4% – до 4493 грн за тысячу кубометров. Окончательная цена будет для всех разной, так как у каждого предприятия есть свой тариф на распределение.

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Место
Украина Днепр
Тег
газ
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