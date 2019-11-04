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4 ноября • обновлено в 17:18
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В Днепре целый район останется без газа: кого коснется

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В Днепре 5 ноября на нескольких улицах не будет газа.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на системе газоснабжения Шевченковского района, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

В Днепре целый район останется без газа

В Днепре целый район останется без газа

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Часть Днепра останется без света на целый день: названы адреса

Газа не будет по следующим адресам:

  • ж/м Тополь-3, д. 30, корп. 1;

  • ж/м Тополь-3, д. 30, корп. 2;

  • ж/м Тополь-3, д. 30, корп. 3.

Возобновление подачи газа будет выполнено после окончания регламентных работ. При этом потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газовой компании в каждое газифицированное помещение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре ухудшится погода. Во вторник, 5 ноября, в городе ожидается пасмурная погода. Как сообщили на сайте Украинского гидрометцентра, на территории области в этот день ожидаются дожди.

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Место
Украина Днепр
Теги
газ ЖКХ коммунальные услуги
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