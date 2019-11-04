В Днепре целый район останется без газа: кого коснется

В Днепре 5 ноября на нескольких улицах не будет газа.
Отключение связано с проведением ремонтных работ на системе газоснабжения Шевченковского района, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".
В Днепре целый район останется без газа
Спутник
Газа не будет по следующим адресам:
ж/м Тополь-3, д. 30, корп. 1;
ж/м Тополь-3, д. 30, корп. 2;
ж/м Тополь-3, д. 30, корп. 3.
Возобновление подачи газа будет выполнено после окончания регламентных работ. При этом потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газовой компании в каждое газифицированное помещение.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре ухудшится погода. Во вторник, 5 ноября, в городе ожидается пасмурная погода. Как сообщили на сайте Украинского гидрометцентра, на территории области в этот день ожидаются дожди.
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