В Днепре целый район остался без света: названы адреса

В субботу, 11 января, в одном из районов Днепра отключили электричество.

Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Одесская Жизнь

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

пр. Ивана Мазепы 17, 19, 25;

ул. Полковника Горленко 2;

ул. Караваева 26-34;

ул. Караваева 24;

ул. Караваева 28;

ул. Караваева 30;

ул. Дунаевского 31.

ул. Грузинская 1-25, 2-36;

ул. Барвинок 1-27, 66-98;

пер. Грузинский 1-3, 2-4;

ул. Корсунская 1-5, 2-18;

ул. Бардадыма 43,47, 31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

ул. Погорелая 66-72,3-59, 10-62;

ул. Старобазарная 71-79, 26-40;

пл. Сентябрьская 1,5,7, 4-12;

ул. Октябрят 98-100, 101-111,102-106;

ул. Речная 1-29, 4-24;

ул. Алеутская 12/1;

ул. Тарана 6-28, 9-41;

просп. Свободы 4,13,15,17/2,17/1,19 / 2,19/1,19,23,25,27,29;

пер. Коккинаки 2,4 / 2,4 / 1,4,6 / 2 , 7,18;

ул. Вербовая 6,7,8;

ул. Кирина 2,3;

пер. Металлургов 3,5А, 7,7 / 2;

ул. Числовая 2, 5-15, 6-20;

ул. Куприна 2,8,10;

ул. Кавказкая 1-21, 2-20;

ул. Миргородская 1-11, 2-8, 13-91;

ул. Тираспольская 1-13, 4-22;

ул.Старокороткая 1-15, 4;

ул. Чеботарева 1-21, 2-24;

ул. Тинистая 9-31, 10-36;

ул. Ташкентская 31, 30;

ул. Карпатская 35-59, 40-64;

ул. Грозненская 1-15, 2-22;

ул. Гарнизонная 22/2;

ул. Металлургическая 9а-37, 10-48;

ул. Тираспольская 15-33, 26-50;

ул. Белореченская 70-94, 77-97;

ул. Беринга 32,34,42;

ул. Добролюбова 65-89, 70 / 2-98;

ул. Киевская 69-89;

ул. Ковельская 13-17, 23-39 , 32-38;

ул. Ковельская 2-30, 3-7;

ул. Корецкого 1-15, 6-14;

пр. Металлургов 54-110;

ул. Проектная 1 -21, 2-16;

ул. Проектная 20-32, 21-33;

ул. Фланговая 57-113, 60-108;

ул. Анны Ахматовой 31-57,38-64;

ул. Карпатская 1-9, 2-18;

ул. Черкасская 39/2;

ул. Сокольского 1-79; 2-72;

ул. Диамантная 34;

пер. Повстанченская 1-19, 31;

ул. Повстанченская 2-50, 5-35, 35 "б", 41 / 1,47 "б", 47г-53;

ул .Повстанченская 80-96;

ул. Большая Диевская 210-220, 215-239.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре спасали 5-летнего ребенка, который из-за халатности пьяной матери оказался вдали от дома с малознакомым мужчиной. Голодного и озябшего мальчика обнаружили в автобусе.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал