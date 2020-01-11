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11 января • обновлено в 09:44
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София Ковнир

В Днепре целый район остался без света: названы адреса

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В субботу, 11 января, в одном из районов Днепра отключили электричество.

Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

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Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

  • пр. Ивана Мазепы 17, 19, 25;

  • ул. Полковника Горленко 2;

  • ул. Караваева 26-34;

  • ул. Караваева 24;

  • ул. Караваева 28;

  • ул. Караваева 30;

  • ул. Дунаевского 31.

  • ул. Грузинская 1-25, 2-36;

  • ул. Барвинок 1-27, 66-98;

  • пер. Грузинский 1-3, 2-4;

  • ул. Корсунская 1-5, 2-18;

  • ул. Бардадыма 43,47, 31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

  • ул. Погорелая 66-72,3-59, 10-62;

  • ул. Старобазарная 71-79, 26-40;

  • пл. Сентябрьская 1,5,7, 4-12;

  • ул. Октябрят 98-100, 101-111,102-106;

  • ул. Речная 1-29, 4-24;

  • ул. Алеутская 12/1;

  • ул. Тарана 6-28, 9-41;

  • просп. Свободы 4,13,15,17/2,17/1,19 / 2,19/1,19,23,25,27,29;

  • пер. Коккинаки 2,4 / 2,4 / 1,4,6 / 2 , 7,18;

  • ул. Вербовая 6,7,8;

  • ул. Кирина 2,3;

  • пер. Металлургов 3,5А, 7,7 / 2;

  • ул. Числовая 2, 5-15, 6-20;

  • ул. Куприна 2,8,10;

  • ул. Кавказкая 1-21, 2-20;

  • ул. Миргородская 1-11, 2-8, 13-91;

  • ул. Тираспольская 1-13, 4-22;

  • ул.Старокороткая 1-15, 4;

  • ул. Чеботарева 1-21, 2-24;

  • ул. Тинистая 9-31, 10-36;

  • ул. Ташкентская 31, 30;

  • ул. Карпатская 35-59, 40-64;

  • ул. Грозненская 1-15, 2-22;

  • ул. Гарнизонная 22/2;

  • ул. Металлургическая 9а-37, 10-48;

  • ул. Тираспольская 15-33, 26-50;

  • ул. Белореченская 70-94, 77-97;

  • ул. Беринга 32,34,42;

  • ул. Добролюбова 65-89, 70 / 2-98;

  • ул. Киевская 69-89;

  • ул. Ковельская 13-17, 23-39 , 32-38;

  • ул. Ковельская 2-30, 3-7;

  • ул. Корецкого 1-15, 6-14;

  • пр. Металлургов 54-110;

  • ул. Проектная 1 -21, 2-16;

  • ул. Проектная 20-32, 21-33;

  • ул. Фланговая 57-113, 60-108;

  • ул. Анны Ахматовой 31-57,38-64;

  • ул. Карпатская 1-9, 2-18;

  • ул. Черкасская 39/2;

  • ул. Сокольского 1-79; 2-72;

  • ул. Диамантная 34;

  • пер. Повстанченская 1-19, 31;

  • ул. Повстанченская 2-50, 5-35, 35 "б", 41 / 1,47 "б", 47г-53;

  • ул .Повстанченская 80-96;

  • ул. Большая Диевская 210-220, 215-239.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре спасали 5-летнего ребенка, который из-за халатности пьяной матери оказался вдали от дома с малознакомым мужчиной. Голодного и озябшего мальчика обнаружили в автобусе.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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