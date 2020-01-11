В Днепре целый район остался без света: названы адреса

В субботу, 11 января, в одном из районов Днепра отключили электричество.
Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Одесская Жизнь
Света не будет по следующим адресам:
Новокодакский район:
пр. Ивана Мазепы 17, 19, 25;
ул. Полковника Горленко 2;
ул. Караваева 26-34;
ул. Караваева 24;
ул. Караваева 28;
ул. Караваева 30;
ул. Дунаевского 31.
ул. Грузинская 1-25, 2-36;
ул. Барвинок 1-27, 66-98;
пер. Грузинский 1-3, 2-4;
ул. Корсунская 1-5, 2-18;
ул. Бардадыма 43,47, 31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;
ул. Погорелая 66-72,3-59, 10-62;
ул. Старобазарная 71-79, 26-40;
пл. Сентябрьская 1,5,7, 4-12;
ул. Октябрят 98-100, 101-111,102-106;
ул. Речная 1-29, 4-24;
ул. Алеутская 12/1;
ул. Тарана 6-28, 9-41;
просп. Свободы 4,13,15,17/2,17/1,19 / 2,19/1,19,23,25,27,29;
пер. Коккинаки 2,4 / 2,4 / 1,4,6 / 2 , 7,18;
ул. Вербовая 6,7,8;
ул. Кирина 2,3;
пер. Металлургов 3,5А, 7,7 / 2;
ул. Числовая 2, 5-15, 6-20;
ул. Куприна 2,8,10;
ул. Кавказкая 1-21, 2-20;
ул. Миргородская 1-11, 2-8, 13-91;
ул. Тираспольская 1-13, 4-22;
ул.Старокороткая 1-15, 4;
ул. Чеботарева 1-21, 2-24;
ул. Тинистая 9-31, 10-36;
ул. Ташкентская 31, 30;
ул. Карпатская 35-59, 40-64;
ул. Грозненская 1-15, 2-22;
ул. Гарнизонная 22/2;
ул. Металлургическая 9а-37, 10-48;
ул. Тираспольская 15-33, 26-50;
ул. Белореченская 70-94, 77-97;
ул. Беринга 32,34,42;
ул. Добролюбова 65-89, 70 / 2-98;
ул. Киевская 69-89;
ул. Ковельская 13-17, 23-39 , 32-38;
ул. Ковельская 2-30, 3-7;
ул. Корецкого 1-15, 6-14;
пр. Металлургов 54-110;
ул. Проектная 1 -21, 2-16;
ул. Проектная 20-32, 21-33;
ул. Фланговая 57-113, 60-108;
ул. Анны Ахматовой 31-57,38-64;
ул. Карпатская 1-9, 2-18;
ул. Черкасская 39/2;
ул. Сокольского 1-79; 2-72;
ул. Диамантная 34;
пер. Повстанченская 1-19, 31;
ул. Повстанченская 2-50, 5-35, 35 "б", 41 / 1,47 "б", 47г-53;
ул .Повстанченская 80-96;
ул. Большая Диевская 210-220, 215-239.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре спасали 5-летнего ребенка, который из-за халатности пьяной матери оказался вдали от дома с малознакомым мужчиной. Голодного и озябшего мальчика обнаружили в автобусе.
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